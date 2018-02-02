Стоимость криптовалюты Bitcoin за последние сутки упала на 5,1% и торгуется ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.



По состоянию на 9:00 биткоин торгуется на уровне 8,590 тысяч долларов за монету. В пятницу утром 99 из 100 крупнейших криптовалют показывают снижение, сообщает УНИАН.

За последний месяц криптовалюта упала более чем вдвое. Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.

Напомним, в декабре 2017 года стоимость Bitcoin достигала 20 тысяч долларов.