Судебное заседание над главарями «ЛНР» по делу сбитого в Луганском аэропорту самолета Ил-76 с украинскими военными назначено на 12 сентября.

Заседание состоится в Бабушкинском районном суде Днипра, сообщает Радио Свобода.

По данным суда, дело будет рассматривать коллегия из трех судей – Наталья Карягина, Лариса Татарчук, Светлана Марущак.

Во вторник родственники погибших украинских военнослужащих обратились к общественности с просьбой держать в поле внимания этот судебный процесс.

В частности, сестра погибшего в Ил-76 десантника Ильи Гайдука Иляна Вискалина отметила, что существует вероятность того, что из-за нового самоотвода судей рассмотрение дела может затянуться.

20 июля в Днипре из-за самоотвода судей не состоялось судебное заседание по делу по обвинению главарей группировки «ЛНР» - Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Двое из трех членов судейской коллегии заявили о самоотводе. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов – тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

В январе 2017 прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт против руководителя террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого самолета Ил-76. Действия этих лиц квалифицированы как террористический акт (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал ForUm, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.