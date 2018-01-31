Командир ОО «Национальные дружины» Игорь Михайленко заявил, что возглавляемая им организация существует за счет альтруизма, и опроверг финансирование структуры бизнесом. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«За счет активизма, альтруизма людей, которые находятся в моей организации», - заявил Михайленко, отвечая на вопрос, за счет чего существует ОО «Национальные дружины».

В то же время он опроверг информацию о финансировании ОО представителями бизнеса, сообщает Укринформ.

«Это неправда», - сказал он.

Михайленко также отметил, что форму представители «Национальных дружин» купили за свои деньги, а помещение для встреч, которые проводят члены ОО, арендуют по договоренностям с людьми, которые предоставляют эти помещения, бесплатно.

«Взаимопомощь украинской нации очень серьезная штука. Так мы по сути остановили врага на востоке», - отметил он.

Относительно вопроса о наличии взносов при вступлении в ряды «Национальных дружин», отрицать не стал, однако наличие фиксированной суммы опроверг.

«Взносы ... Нет фиксированной суммы, кто сколько хочет, так и внесет ... Это не обязательно, с одной стороны, а с другой - нет ограничений», - отметил Михайленко.

В свою очередь пресс-секретарь ОО «Национальные дружины» Игорь Вдовин добавил: «У нас не секта, у нас нет десятин».

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины« присягнули на верность украинскому народу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

В то же время советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь в охране общественного правопорядка и государственной границы, однако действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.