Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 декабря 2017 года возобновил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка «Капитал». Как сообщает сайт from-ua.com, таким образом государство за счет средств налогоплательщиков фактически рассчитывается с долгами одиозного донецкого бизнесмена Руслана Щербаня. Именно он, имея единоличный контроль над банком, фактически довел его до банкротства и перевесил на государство свои долги в размере более чем на 360 миллионов гривен.

Как пишет автор статьи, кроме НБУ и Фонда гарантирования вкладов, Руслан Щербань также оказался «на крючке» у СБУ и наследников одного из криминальных авторитетов, хранившего в банке «Капитал» депозит в размере 12,5 млн. долларов.

Единоличный контроль над банком «Капитал» Руслан Щербань фактически осуществлял с 2011 года. Он был акционером банка, занимал должность председателя Наблюдательного совета и все решения по любым вопросам и финансовым операциям свыше 10 миллионов гривен принимал единолично. Это позволило Щербаню системно выводить из финучреждения миллионы гривен, что, в конечном счете, довело банк до неплатежеспособности.

Как пишет «Олигарх», банк Щербаня практиковал привлечение депозитов в иностранной валюте для выплаты обязательств по депозитам в гривне. При этом доллары размещались под 3% годовых, а гривна привлекалась под 30-35%. Это ежемесячно приводило к увеличению расходов банка на 5-8 млн гривен.

Незадолго до крушения банка, в июне 2015 года Щербань провел встречу с куратором банка от НБУ, на которой обсуждался вопрос спасения банка. На тот момент необходимо было увеличить регулятивный капитал банка почти 390 млн гривен. Представители банка настаивали на уменьшении размера дополнительной капитализации, ссылаясь на одного из клиентов банка, который имеет депозит в размере 4,6 млн евро (эквивалент 108,6 млн гривен) и намерен выкупить привилегированные акции финучреждения на 48 млн гривен. Вопрос допэмиссии должен был быть рассмотрен на собрании акционеров 26 июня 2015 года, однако никакого увеличения капитала так и не произошло.

СМИ указывают, что этим VIP-клиентом был Михаил Ляшко - хорошо известный в авторитетных кругах Донецка человек, которого знали также по прозвищам «Мишаня Косой» и Михал Михалыч. По какой причине Ляшко решил вложить свои средства в банк Щербаня, уже вряд ли можно будет узнать - в декабре 2015 года Михаил Ляшко был убит в Крыму. Общая сумма, которую Ляшко направил в банк Руслана Щербаня, превышала 12,5 млн. долларов.

Опустошив банк, Щербань попытался накачать его криминальными деньгами, чтобы оставить на плаву. В итоге, оказался должен и «наследникам» убитого Михаила Ляшко и чиновникам НБУ, которые перевесили его долги на налогоплательщиков.

Кроме того, СБУ также начало расследование в отношении Щербаня за «финансирование терроризма».

Как сообщает from-ua.com, в ведомстве Василия Грицака не особо рассчитывают на какой-то результат по делу Щербаня, а скорее используют его как своего информатора. В силу деловых и семейных связей, среди контактов донецкого бизнесмена довольно много интересных знакомств и контактов, которые могут быть полезны на Владимирской.