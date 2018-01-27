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Число погибших в результате взрыва в субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана возросло до 40 человек, еще 140 человек пострадали.

Об этом сообщил афганский телеканал 1 TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

По данным телеканала, взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии, сообщает ТАСС

Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

 

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».


Напомним, бомба взорвалась на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий. По одним данным, взорвалась бомба, спрятанная в машине скорой помощи, по другим - взорвался террорист-смертник.

 
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