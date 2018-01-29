Рассмотрение дела Романа Насирова (отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины) может в суде затянуться на несколько лет. Об этом на презентации итогов ежегодного опроса по восприятию уровня коррупции в Украине заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

«Банальный пример: более 700 листов содержит обвинительный акт главе ГФС. Заседания проводятся раз в месяц. Прокурор физически может прочитать 30 листов в день. Математический подсчет показывает, что это дело может слушаться несколько лет», - заявил Сытник, сообщает РБК-Украина.

По его словам, защитники топ-чиновников в судах часто затягивают рассмотрение дел для максимальной отсрочки приговора.

Напомним, в январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова.

25 января Кабинет Министров направил представление Министерства финансов об увольнении Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.