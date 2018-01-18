Министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет Министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.



Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.



«Да, я подал представление в КМУ об увольнении Романа Насирова», - сказал Данилюк.



«Уже год как имеет место нарушение закона со стороны Насирова и нужно поставить точку в этой истории», - добавил министр.



На вопрос о том, планирует ли министр объявлять конкурс на нового главу ГФС Данилюк отметил: «Объявление конкурса – это решение Кабмина».

«Я надеюсь, что вопрос об увольнении Насирова Кабмин рассмотрит в ближайшее время, возможно, на следующем заседании правительства», - сказал министр.

Как известно, по версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта 2017 года Насиров был задержан в клинической больнице «Феофания».

7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.