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Кабинет Министров направил представление Министерства финансов об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рассмотрения кадровых вопросов на заседании Кабмина.

«Есть представление министра финансов относительно председателя ГФС, отстраненного. Мы направляем его в высший корпус госслужбы по процедуре согласно закону», - приводит слова Гройсмана 112 Украина.

Он добавил, что Кабмин примет решение по Насирову после внесения предложения Нацагентством.

Напомним, в январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 

 
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