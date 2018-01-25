Кабинет Министров направил представление Министерства финансов об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рассмотрения кадровых вопросов на заседании Кабмина.

«Есть представление министра финансов относительно председателя ГФС, отстраненного. Мы направляем его в высший корпус госслужбы по процедуре согласно закону», - приводит слова Гройсмана 112 Украина.

Он добавил, что Кабмин примет решение по Насирову после внесения предложения Нацагентством.

Напомним, в январе Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова.

10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.