Президент Петр Порошенко считает, что сотая годовщина боя под Крутами является знаменательным днем ​​для каждого украинского патриота, особенно для людей, которые связали свою жизнь с Вооруженными силами Украины. Об этом он заявил во время выступления в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, которому было присвоено почетное наименование имени Героев Крут в 100-летие боя под Крутами, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Бой под Крутами - одно из многочисленных сражений в извечном «крестовом походе» России против Украины. Но Круты в пространстве и времени бытия украинского народа занимают чрезвычайно важное место. Это название, как писал Улас Самчук: «врезалось в наше народное естество, в наш дух и нашу плоть», - отметил он.

Президент процитировал Евгения Маланюка, что реальным началом украинской освободительной революции стали именно Круты. «И пусть наши тогда отступили со станции, но длительную историческую войну они выиграли. Потому что благодаря, в том числе и подвига крутян, появилась-таки независимая Украина», - подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил, что те участники боя, кто выжил, продолжили борьбу за независимость в рядах Армии УНР. «И ни один из народов Центральной или Восточной Европы, которые возродили свою государственную жизнь на руинах империй, не вел столь ожесточенной и длительной оборонительной войны за независимость, не боролся за свободу такой дорогой ценой, как мы, украинцы - тогда и теперь», - подчеркнул Порошенко.

Однако, по его словам, в силу исторических обстоятельств сложно было беречь воспоминания о Крутах, так как советская власть как могла пыталась их стереть. «Тома воспоминаний и статей вышли за эти 100 лет. Но они написаны в Торонто и Нью-Йорке, Праге и Мюнхене, Париже и Лондоне. В течение нескольких десятилетий сплошного замалчивания на Приднепровской Украине историю Крут бережно хранила украинская эмиграци», - отметил Глава государства.

Он добавил, что память берегли о подвиге крутян также во Львове в период между Первой и Второй мировыми войнами и в Киеве время от времени находились отчаянные. В пятидесятую годовщину гибели Героев Крут Иван Дзюба вместе с несколькими товарищами осмелились возложить венки на Аскольдовой могиле.

По словам Президента, писали о Крутах и писатели и поэты - они нашли свое воплощение в творчестве Павла Тычины, Александра Олеся, Богдана-Игоря Антонича, Василия Стуса, Власа Самчука и Юрия Покальчука.

«Теперь с нетерпением ожидаем воплощения темы Крут в художественных фильмах и сериалах», - отметил Президент. Он отметил, что государство создало все возможности для возрождения украинского кинематографа и первые результаты уже есть.

«Уверен, что сейчас все искренне радуются тому необычайному успеху фильма «Киборги». Между молниеносным боем на Черниговщине и длительной обороной донецкого аэропорта - расстояние только в 97 лет. Но эти события - одного веса и уверен, что из одной символического ряда. Враг - тот же, а киборги, как и герои Крут, стали образцово-символическими защитниками родины, равняться на которых будут и следующие поколения защитников отечества», - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня 29 января в Украине на общегосударственном уровне отмечается 100-летие боя под Крутами.

28 января на территории мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» в селе Памятное Борзнянского района Черниговской области прошла церемония памяти к 100-летию боя под Крутами.