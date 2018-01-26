Бывший главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий содержатся под стражей на территории России по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источники.

«23 ноября 2017 года Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава Государственной телевизионной и радиовещательной компании «ЛНР» Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП «Изварино», где переданы ФСБ РФ. Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания — сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка «сдачи» Донбасса Киеву», - пишет издание.

Кроме того, задержанным вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий.

«Вся эта гоп-компания творила полный беспредел, ее терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила, — поделился информацией сотрудник донецкого «МГБ». — Насколько мне известно, Плотницикий до последнего был в Луганске и даже не предпринимал попытки сбежать, так как был уверен, что вот-вот «ЛНР» окажется под контролем Украины. Однако «покровители» его попросту слили».

Как сообщал ForUm, 21 ноября 2017 в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Несколько дней наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, был перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

23 ноября росСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.

В январе 2018 в СБУ подтвердили, что экс-главарь «ЛНР» находится на территории России.