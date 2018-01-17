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По данным разведки, на территориях ОРДЛО начато преследование, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную «ДНР» после обмена пленными, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что сотрудники так называемого «МГБ ДНР» инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами.  «В частности, 28 декабря 2017 года задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., который был передан в так называемую «республику» в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 этим же «ведомством» были задержаны члены «Союза Военнопленных и Политзаключенных Донбасса» Максим Гармаш и Сергей Бабич», – говорится в сообщении.

«В то время, когда вся Украина почетно встретила освобожденных из плена героев, заботится и оказывает им всестороннюю поддержку и помощь, непризнанные республики осуждают своих «защитников» на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима», – подчеркнули в штабе.

Напомним, 27 декабря 2017 года в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

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