Вчера вечером в Одессе полицейскими была задержана целая бригада скорой помощи, члены которой находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«Около 21:30 в ДЧ ГУНП Полиции Одесской области поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает гражданин в неадекватном состоянии, Полураздетый в морозный вечер и с расстройствами речи. На место прибыл экипаж патрульной полиции Одесской области, где обнаружил данного гражданина, выяснил, что ему плохо, раздетый потому что ему «жарко» и повторно вызвал скорую по адресу», – отметил он.

Форостяк сообщил, что через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась, старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил куда подъехать к лицу, которое требует помощи, а сам пешком вернулся на место, где в то время гражданину стало хуже, ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца.

«Однако скорая не сдвинулась с места, после 20 минут бесполезного ожидания полицейский вдруг подошел к карете скорой и довольно убедительно объяснил куда надо подъехать, уже после этого быстрая развернулась и наконец прибыла на место происшествия, где констатировали смерть гражданина», – подчеркнул он.

По словам Форостяка, во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада использовала нецензурную брань, пытались курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов, полицейские пришли к выводу, что медики просто пьяные, кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их.

«Учитывая ситуацию, на место происшествия вызвали СОГ Приморского ОП, и задержали всю бригаду скорой, в отношении доктора и фельдшера, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить спецсредство «наручники». После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (в фельдшера 2.22 промилле), водитель кареты оказался трезв», – отметил Форостяк.

По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст. 173, 185 и ч.1 ст. 179 КУоАП, а самих мужчин доставили в Приморский ОП, сейчас решается вопрос о привлечении лиц, в действиях которых усматриваются признаки уголовных преступлений к ответственности (не предоставили необходимую помощь лицу в беспомощном состоянии).