также в разделеЭкономика
МВФ, ВБ и ЕБРР призывают Украину наказать владельцев банков-банкротов 10
США поддержали расследование мошенничества в «ПриватБанке» 36
Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики 24
На межбанке продолжает падать курс гривни 109
Насалик опроверг информацию о планах повысить цену на газ 41
Кабмин планирует с апреля повысить цену газа для населения 93
АМКУ заинтересовался подорожанием бензина 45
В поездах за год обновили более 330 тысяч комплектов постельного белья 63
Расследование: «Приватбанк» использовали для махинаций на $5,5 миллиарда 97
Украина за прошлый год почти вдвое сократила потребление антрацита 48
Мингарелли: Торговая блокада Донбасса ослабила экономику Украины 61
В обменниках курс евро подскочил до 35 гривен 97
Курс гривни снова побил исторический антирекорд 194
В Украине повысился уровень безработицы 95
В Кабмине предлагают обязать всех ФОПовцев установить платежные терминалы 146
Украина заняла второе место по поставкам сливочного масла в ЕС 95
МЭРТ сняло санкции против крупнейшего российского поставщика угля 192
«Газпром» не собирается обжаловать решение Стокгольмского арбитража 101

В этом году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа, сообщил на пресс-конференции глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, цена газа от российской компании «Газпром», согласно обязательствам по решению Стокгольмского арбитража, является привлекательной. 

«С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы... Мы в «Нафтогазе» не считаем это негативным аспектом. Обязательства «Газпрома» продавать нам 5 млрд куб. м по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как «Нафтогаза», так и потребителя», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. 

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

110
Теги