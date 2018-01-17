В этом году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа, сообщил на пресс-конференции глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, цена газа от российской компании «Газпром», согласно обязательствам по решению Стокгольмского арбитража, является привлекательной.

«С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы... Мы в «Нафтогазе» не считаем это негативным аспектом. Обязательства «Газпрома» продавать нам 5 млрд куб. м по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как «Нафтогаза», так и потребителя», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.



Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».