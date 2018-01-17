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Текст приговора Краматорского суда, на основании которого Генеральная прокуратура Украины списала 1,5 млрд. долларов так называемых «денег Януковича» может быть поддельным. Об этом в своем видеообращении заявил глава адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.

По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения, которыми сопровождалась «спецконфискация». С этой же целью, уверен Могильницкий, прокуратура возбудила незаконное уголовное дело в отношении адвокатов его объединения.

«Удивительным образом приговор, опубликованный «Альджазирой», содержит ответы и оправдания на протесты, запросы и замечания, которыми мы бомбардируем прокуратуру и суды последние полгода. Учитывая ваши моральные качества и методы, которыми вы привыкли работать, я вполне допускаю, что приговор вы могли переписать уже после его подписания судьей, чтобы оправдать свои многочисленные нарушнияения», — заявил Могильницкий, сообщает «Капитал».

Адвокат подчеркнул, что конфискация средств со счетов иностранных фирм была незаконной по нескольким причинам. Во-первых, действительным не может считаться сам приговор, по которому деньги списали. Во-вторых, прокуратура так и не доказала связь конфискованных 1,5 млрд. с Виктором Януковичем. В-третьих, во время процедуры списании была допущена масса нарушений, которые делают весь процесс незаконным.

Говоря о незаконном преследовании своих коллег Могильницкий отметил, что прокуратура нарушила сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 372 (препятствование работе адвоката) и 397 (привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
ForUm

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