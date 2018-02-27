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Заявления о том, что Украине придется возвращать конфискованные деньги беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, - это миф. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

По его словам, подобные мнения распространяют две группы людей: те, у кого эти деньги конфисковали, и те, »кто с политическими лозунгами борется с коррупцией только на словах».

«Этот судебный вердикт (о спецконфискации. - Ред.) - не первый, но и не последний. Перед тем, как выйти на специальную конфискацию 1,5 млрд, было около 30 судебных решений и около 30 человек привлечены были к уголовной ответственности... Последнее судебное решение просто поставило точку и позволило нам конфисковать эти деньги», - рассказал замгенпрокурора.

Он также уточнил, что решение о спецконфискации было принято в Краматорском суде, поскольку »на тот момент этим делом занимался прокурор сил АТО, который базировался в Краматорске и пошел в суд по соответствующей подсудности».

Напомним, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.

В то же время руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги Януковича. 
ForUm

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