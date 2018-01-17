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Во Львове пять детей - членов спортивной команды из Киева госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, 

Отмечается, что 17 января в 5:00 от диспетчера КП ЛОР «Львовский областной центр медицины катастроф» поступило сообщение, что в 03:44 в доме на ул. Железнодорожная отравились угарным газом 8 человек.

Среди пострадавших – 5 детей (члены детской спортивной команды из Киева), которые в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Проводятся мероприятия по установлению причин отравления.
ForUm

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