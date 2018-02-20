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В государственном бюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 млрд средств, конфискованных у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net. 

«Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд грн, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовало 14 млрд грн этих денег», - сообщила Слюз. 

По ее словам, 8 млрд грн из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили. 

Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.

В январе сообщалось, что Генпрокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд грн незаконно выведенных средств. 

В августе суд принял решение, по которому подлежат спецконфискации другие активы окружения Януковича на общую сумму в $220 млн. Из них примерно $110 млн в денежной форме, $65 млн приходится на имущество футбольного клуба Металлист, 1,5 млрд грн - на ОВГЗ, на которые планируется сократить внешний государственный долг.

 
ForUm

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