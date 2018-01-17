Сегодня утром из-за снегопада на дорогах Киева образовались сильные пробки. Об этом свидетельствует информация с сервиса Google Maps.

Так, по данным на 10:30, осложнено движение в центре города, на Южном, Московском и мосту Патона, Набережном шоссе.

Также Пробки наблюдаются на улице Телиги, бульваре Перова, бульваре Дружбы Народов, площади Льва Толстого, улице Леси Украинки, Кольцевой дороге и проспекте Победы.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в столице ожидается осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см.

Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен.