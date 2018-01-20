Конфискованные у представителей бывшей власти, в частности у беглого президента Украины Виктора Януковича деньги должны быть использованы эффективно, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью ZN.UA.

«Для меня как для министра финансов главное – обеспечить целостность и эффективность использования государственных средств. С одной стороны, когда деньги поступили в бюджет, я к этому отнесся положительно. Но я будут очень негативно относиться, если, не дай Бог, что-то с этими деньгами произойдет. Потому что теперь уже речь пойдет о прямых потерях госбюджета», - сказал он.

По словам министра, его задача – сделать так, чтобы они эффективно были использованы.

«Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились», - подчеркнул Данилюк.

Глава Минфина добавил, что «если что-то случится с этими деньгами, это будет персональная ответственность генпрокурора, и ни на кого другого эту ответственность свалить не удастся».

«Как министр, я бы ему (Юрию Луценко, - ред.) очень рекомендовал не искать виновных, а делать все возможное, чтобы эти деньги остались в госбюджете, так как в противном случае просто скандалом дело не закончится», - заявил Данилюк.

Министр считает, что часть денег целесообразно направить на погашение задолженности государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль, а часть – на оборону страны.

«По большому счету, эти деньги были украдены, выжаты из бизнеса в годы Януковича. Поэтому одним из моих предложений было за счет части этих денег погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. Чтобы бизнес мог эффективно развиваться, создавать новые рабочие места. И, конечно, часть денег инвестировать в оборону. В конце концов, это то, что особенно важно сегодня. В любом случае, тратить их надо с умом», - подчеркнул глава Минфина.

«Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям», - резюмировал он.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, арест на активы организованной преступной группировки Януковича в сумме 1,5 млрд долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств для возвращения этих средств.

По делу проходят 10 офшорных кампаний. Спецконфискация стала возможна после решения Краматорского горсуда, которое было засекречено.

7 из 10 компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах.

Не исключено, что в будущем европейские судебные инстанции примут решение, по которым Украина будет вынуждена вернуть средства на счета офшорных компаний.

Арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».