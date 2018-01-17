Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий прокладывает путь для возвращения оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем», – отметил он.

Порошенко подчеркнул, что это является ключевым сигналом соответствующего закона, который по его инициативе рассматривается в украинском парламенте. «Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы являетесь неотъемлемой частью Украины и мы сделаем все возможное для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой», - подчеркнул Президент. Он также выразил надежду на положительное решение по этому закону.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала за основузаконопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября 2017 года комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.

16 января народные депутаты начали рассматривать данный законопроект и поправки к нему.