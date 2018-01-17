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Урегулирование конфликта на востоке Украины станет одним из приоритетов Организации Объединенных Наций в 2018 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

«Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе», – заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс «5+2» по Приднестровью. 

Напомним, посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.
ForUm

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