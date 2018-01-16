также в разделеПолитика
Песков: Киев не ответил на предложение вернуть военную технику из Крыма 17
Из украинского законодательства уберут слово «инвалид» 33
ВБ тоже раскритиковал президентский законопроект об антикоррупционном суде 60
В Раде предлагают Порошенко уволить Гонтареву 55
Марчук о Будапештском меморандуме: Лавров нагло обманывает 170
У Порошенко отреагировали на критику законопроекта об антикоррупционном суде 79
Геращенко требует от депутатов заплатить за сломанные микрофоны 65
В Венгрии заявили, что Украина готовит новые ограничения прав меньшинств 56
Черновецкий из-за «мести Луценко» покинул Грузию 142
В МВФ раскритиковали президентский законопроект об антикоррупционном суде 89
У Порошенко анонсировали представление новых членов ЦИК 61
Верховная Рада – лидер в Европе по количеству «законодательного спама» 61
Позиции очень далеки: Климкин обсудил с Лавровым освобождение заложников 84
Медведчук: БПП стоит включить мозги — для сохранения власти им надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине 112
Лавров: РФ уважает целостность Украины без Крыма 135
Розенблат судится с Украиной в ЕСПЧ 39
В России предложили частично расторгнуть Договор о дружбе с Украиной 147
В АП назвали подделкой и фейком «заявления» Порошенко в ФСБ 489

Верховная Рада не успела во вторник рассмотреть все поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в среду Рада продолжит рассмотрение этого законопроекта с поправки.

В заключении комитета ко второму чтению указывается, что к законопроекту поступило всего 673 поправки и предложения от более ста народных депутатов, передает Украинская правда.

«По результатам рассмотрения поправок и предложений на заседании Комитета 300 из них были учтены, включая учесть частично и редакционно, 373 – отклонить», - говорится в заключении.

Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели 344 поправки из 673 поданных. Во время вечернего заседания – 136. Ни одна из них не была поддержана.

В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса «фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«По масштабам, характеру и продолжительности проведения антитеррористическая операция не соответствует задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказано в нем.

Напомним, 6 октября 2017 Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163  «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовалРаде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги