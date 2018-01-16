Верховная Рада не успела во вторник рассмотреть все поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.



Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в среду Рада продолжит рассмотрение этого законопроекта с поправки.



В заключении комитета ко второму чтению указывается, что к законопроекту поступило всего 673 поправки и предложения от более ста народных депутатов, передает Украинская правда.



«По результатам рассмотрения поправок и предложений на заседании Комитета 300 из них были учтены, включая учесть частично и редакционно, 373 – отклонить», - говорится в заключении.



Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели 344 поправки из 673 поданных. Во время вечернего заседания – 136. Ни одна из них не была поддержана.



В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса «фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».



«По масштабам, характеру и продолжительности проведения антитеррористическая операция не соответствует задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказано в нем.

Напомним, 6 октября 2017 Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовалРаде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.