Министерство внутренних дел опубликовало видео с камер наблюдения, на которых зафиксирована юристка Ирина Ноздровская по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

Видеозапись разместил на своей странице в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, данный сюжет вышел в программе «Полицейская волна» на телеканале «Эспрессо».

На видео правозащитница в 15:40 29 декабря направляется от Институтской и заходит на станцию метро «Крещатик». В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро «Героев Днепра», откуда следуют маршрутки в ее село Демидов.

Ирина по дороге домой звонила родителям, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки и домой уже не вернулась.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской.