Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело по украинскому активисту Владимиру Балуху в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России. Об этом рассказала одна из адвокатов Балуха Ольга Динзе.

«Приговор Раздольненского районного суда был отменен и дело было возвращено на новое рассмотрение в связи с тем, что судьей было необоснованно рассмотрено заявление об его отводе: была явная заинтересованность в рассмотрении данного уголовного дела. Ранее уголовное дело по статье 319 рассматривала та же судья. Наши заявления об отводе, неоднократно заявленные в ходе судебного следствия, она также отклонила. Поэтому были все поводы и основания взять судье самоотвод, однако она этого не сделала. Суд посчитал это явным нарушением уголовно-процессуального законодательства», – рассказала Динзе, сообщает Крым.Реалии.

По ее словам, российский суд вернул уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. Однако мера пресечения Балуху не изменена, он остается в СИЗО.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.