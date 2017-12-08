По информации адвокатов, 6 декабря в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), сообщает Крымская правозащитная группа.

Обвинение выдвинуто в рамках уголовного дела, открытого во время содержания активиста в СИЗО Симферополя. Ранее по этому делу Владимира обвиняли по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынес «следователь» Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления СК РФ по Крыму Бондаренко Н.С.

Отмечается, что замена статьи в обвинении ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика, — считают эксперты Крымской правозащитной группы.

Это третье уголовное дело против украинца завели в августе 2017 года.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

2 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернулуголовное дело против Балуха в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.

29 ноября Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.

1 декабря суд изменил Балуху меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на два месяца.