Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты украинского активиста Владимира Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.

При этом, как сообщает Крым.Реалии, Балух будет находится в СИЗО до 4 декабря.

Адвокаты активиста настаивали, что срок содержания под стражей истек, именно поэтому решение Раздольненьского суда об аресте до 16 января является неправомерным.

При этом прокурор заявляла, что все процедуры суда были соблюдены.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

2 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело против Балуха в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.