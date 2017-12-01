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Украинскому активисту Владимиру Балуху 1 декабря подконтрольный РФ Раздольненский районный суд Крыма изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на два месяца. 

Соответствующее решение вынесла судья Раздольненского районного суда Елена Тедеева. Среди ограничений: запрет покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой, сообщает Радио Свобода.

Госудаственное обвинение 1 декабря на суде по определению меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха попросило перевести его под домашний арест.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали. 

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. 

22 августа Следственный комитет РФ возбудил против Балуха новое уголовное дело за якобы нападение на начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко.

2 октября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело против Балуха в суд первой инстанции из-за нарушений в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.

29 ноября Верховный суд Крыма удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты Балуха и отменил решение Раздольненского суда полуострова о его аресте.
ForUm

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