Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отмечает, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику. Об этом он сказал на круглом столе «Угроза безопасности Украины и других стран «Восточного партнерства». Чем можно ответить».



Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей. «Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности», - заявил Мингарелли.

Говоря о конфликте с Россией, посол отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям. Первым измерением он назвал военный конфликт. «Понятно, что существует военное измерение в этом конфликте, который имеет более 10 тысяч убитых людей в течение последних трех лет, 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 1 миллиона беженцев в соседних странах. Поэтому существует военное измерение, с которым Украина должна сталкиваться в плане укрепления собственных Вооруженных сил», - заявил Мингарелли, сообщает УНИАН.

Вторым измерением он назвал экономический аспект. «Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве», - сказал посол.

Также он обратил внимание на экономическую блокаду, решение о которой было принято более года назад после экспроприации 43 крупных компаний на Донбассе контролируемыми Россией боевиками. «Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики», - отметил Мингарелли.

Вместе с тем, третьим измерением он назвал кампанию по дезинформации, которая проводится Россией и «ослабляет Украину в значительной степени». «Эта кампания по дезинформации имеет огромное влияние не только на то, каким образом украинцы воспринимают свою страну, но и на имидж Украины на западе Европы. Имидж Украины на западе Европы не имеет ничего общего с реальностью в этой стране», - добавил посол.

Он сказал, что это стало возможным из-за пропаганды и дезинформационной деятельности, осуществляемой на западе Европы.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января 2017 года, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.

24 октября 2017 года в Кабмине заявили о преодолении последствий блокады Донбасса.