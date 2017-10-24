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Расширение инвестиционной деятельности отечественных предприятий, улучшение финансовых возможностей домохозяйств, а также рост экспорта в страны ЕС позволило ускорить развитие промышленности в Украине, довести сокращение индекса промпроизводства в сентябре к минимуму по сравнению с сентябрем прошлого года, а также преодолеть последствия блокады Донбасса, которая имела место зимой этого года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что рост зафиксирован в производстве инвестиционных товаров – на 3,4%, потребительских товаров длительного пользования – на 3,7%, а также товаров промежуточного потребления – на 3,4%. При этом больше всего выросли переработка, химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и рост внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.

По словам Кубива, кризисные явления, связанные с последствиями блокады Донбасса, фактически преодолены.

«В сентябре сокращение промпроизводства произошло лишь в двух промышленных группах: потребительских товаров краткосрочного использования – минус 0,5% из-за высокой базы сравнения, и в энергетическом сегменте -  минус 8,7% из-за проблем с логистикой на Донбассе, - сказал первый вице-премьер-министр. - Мы ожидаем, что до конца года рост производства обеспечит инвестиционный, экспортный и потребительский спрос. А среди факторов риска остается вероятность дефицита кокса для металлургии и увеличение затратности производства».

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.  
ForUm

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