Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко.

Такое решение объявила председательствующий судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Укринформ.

«Суд постановил апелляционную жалобу САП удовлетворить», - сказала Силкова.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Испания начала процедуру экстрадиции народного депутата.

18 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование в отношении Онищенко.