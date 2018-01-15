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Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко.

Такое решение объявила председательствующий судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Укринформ.

«Суд постановил апелляционную жалобу САП удовлетворить», - сказала Силкова.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Испания начала процедуру экстрадиции народного депутата.

18 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование в отношении Онищенко.
ForUm

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