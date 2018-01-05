Для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровськой создана усиленная следственно-оперативная группа. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время первого заседания координационного штаба по расследованию убийства, сообщает пресс-служба полиции.

В ее состав входят сотрудники аппарата Нацполиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

«В таком режиме вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции должна работать до тех пор, пока не будет установлено лицо, совершившее это преступление», - отметил Аброськин.

Он добавил, что уже допрошены большое количество лиц по движению перемещения погибшей, то есть от места работы к месту обнаружения тела. Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб необходимые для раскрытия этого преступления. Он также сообщил, что за таким форматом заслушивание будет проходить ежедневно.

Полиция просит граждан, которые, возможно, стали свидетелями данного преступления и обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ноздровской, сообщить ее по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Для расследования полицией создан специальный координационный штаб.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял расследование ее убийства под личный контроль.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.