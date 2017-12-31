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29 декабря. Картина дня 103

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который вчера в помещении «Укрпочты» в Харькове захватил заложников, отправив его под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья по Валентина Божко, оглашение постановления которой транслировал канал «News One», сообщает УНИАН.

«Применить в отношении Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 года без определения залога», - заявила она.

В то же время судья отметила, что применение к подозреваемому более мягких мер невозможно.

В свою очередь Безух на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать данное решение суда, ответил положительно, но добавил, что не видит в этом смысла. При рассмотрении ходатайства подозреваемый не признал свою вину и просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 30 декабря в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.

Спустя несколько часов правоохранители освободили всех заложников и задержали мужчину.

По факту захвата следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ForUm

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