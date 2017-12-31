Переговоры об освобождении украинских воинов и патриотов, которые остались в плену боевиков, продолжаются и уже 10 января состоится их новый раунд. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время общения с освобожденными из плена бойцами Вооруженных сил, которых он посетил в Центральном клиническом госпитале Министерства обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что совместных усилий требует дальнейшая работа в вопросе освобождения украинцев, которые до сих пор находятся в плену. «Я уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонний контактной группе немедленно организовать встречи и продолжения переговоров», - сообщил Порошенко.

«Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили с другой. Для нас дело чести их вытянуть», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко обратился к военным с просьбой, если в плену остались их друзья - написать им письмо. Он также попросил родных освобожденных украинцев связаться и поддерживать родных тех, кто пока остается в плену.

Глава государства также поздравил военных с грядущими новогодними и рождественскими праздниками и пожелал благополучия их семьям.

Напомним, 27 декабря в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

Президент распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что новые переговоры по обмену заложниками могут пройти уже в ближайшее время и с большой долей вероятности завершатся успешно.