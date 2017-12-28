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Президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении заложников, которые находятся в России и  на оккупированных территориях. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы не можем их предать, забыть», - подчеркнул Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Освобождение наших заложников - это не событие вчерашнего дня и не событие недели – это событие историческое. Это второе рождение наших ребят», - подчеркнул Президент.

По его словам, на сегодняшний день нет более важной задачи.

Порошенко подчеркнул, что существует огромный контраст с Российской Федерацией и с «ихтамнет».

«Они арестованы в наших тюрьмах за то, что они убивали украинцев. Но о них никто не заботится – президент не заботится, родителям сказали забыть о них. Это и есть та пропасть, которая отличает сегодня Украину от России», - отметил Президент.

«Пожалуйста, так заберите. Только нам верните нашего кинорежиссера Сенцова, нашего журналиста Сущенко, нашего Кольченко, и многих других, которые невинно сейчас находятся в тюрьмах Российской Федерации только за то, что они носят украинский паспорт, отказываются его отдать, и гордятся тем, что они украинцы», - сказал Порошенко.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 
ForUm

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