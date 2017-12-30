Начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил, что требования неизвестного, захватившего заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове 30 декабря, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.

По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении «Укрпочты» на улице Шевченко, сообщает 112 Украина.

«По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись», – добавил Бех.

Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты».