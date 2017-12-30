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Мужчина, захвативший отделение «Укрпочты» в Харькове, вошел туда с целью ограбления, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«О происшествии оператору «102» сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции», – отметили в главке.

По данным полиции, сообщение о том, что в отделение «Укрпочты», расположенной на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

«Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно», – сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил отделение «Укрпочты».
ForUm

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