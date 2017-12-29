Освобожденные из ОРДЛО украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцах и тех, кто числится пропавшими без вести.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: «Я надеюсь, состоится в кратчайшие сроки».

По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации о местонахождении других заложников и тех, кто числится пропавшими без вести.

«Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таких, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить», - сказал Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут «вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках «ЛНР/ДНР».

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: «Да, конечно, мы будем их опрашивать об обстоятельствах их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем».

Вместе с тем он подчеркнул: «Есть случаи, например, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, здесь не возникает никаких вопросов».

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.