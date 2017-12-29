также в разделеОбщество
Задержан информатор «ДНР», завербованный через «Вконтакте» 11
В 2017 году за антиукраинскую пропаганду открыто 43 дела 12
Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака 18
Травля собаками и издевательства: 4 политзаключенных вывезли из Крыма в РФ 19
Луценко: Директор николаевского аэропорта взял деньги на взятку из «отката» 17
Аваков похвастался фотографией с отпуска 25
НАПК внесло предписание главе Госархива 12
Соцсети об обмене пленными: До чего омерзителен пиар за чужой счет! 88
Порошенко одобрил старт второго этапа судебной реформы 38
Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой 26
Украинца, совершившего смертельное ДТП в Германии, арестовали 23
На окраине одесского села нашли километровый спиртопровод 49
Суд освободил экс-главу ГУД от уголовной ответственности 50
ОБСЕ зафиксировала неотведенные «Грады» боевиков на Донбассе 21
Экс-мэру Новомосковска дали 3 года тюрьмы 40
Горбатюк: В розыске по делам Майдана – 91 человек 43
МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру» 46
Рабинович объяснил, почему задействованного в обмене Медведчука «забыли» поблагодарить 228

Освобожденные из ОРДЛО украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцах и тех, кто числится пропавшими без вести.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: «Я надеюсь, состоится в кратчайшие сроки».

По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации о местонахождении других заложников и тех, кто числится пропавшими без вести.

«Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таких, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить», - сказал Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут «вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках «ЛНР/ДНР».

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: «Да, конечно, мы будем их опрашивать об обстоятельствах их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем».

Вместе с тем он подчеркнул: «Есть случаи, например, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, здесь не возникает никаких вопросов».

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги