Президент Петр Порошенко считает также главным достижением 2017 года введение странами ЕС безвизового режима для украинских граждан. Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Одесскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Безвиз, когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать Европейским Союзом. Железный занавес российской империи или СССР разрушен», - сказал он.

По его словам, не менее значимым является решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Весомыми являются и продолжение программы децентрализации, по которой бюджеты территориальных общин выросли в семь раз, выросли их полномочия. «Люди сами определяют, что делать, а это дает возможность строить и открывать новые школы, садики, больницы», - сказал Порошенко.

По его словам, в 2017-м запущена судебная реформа и начал работу новый Верховный суд, сформированный по беспрецедентно новому, прозрачному принципу.

Кроме того, строятся дороги по всей Украине - более 300 км дорог построено и капитально отремонтировано.

«Уверен в том, что сейчас самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста и Президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата», - отметил он.

Глава государства напомнил, что Украина поднялась из 153 места в рейтинге Doing Business до 76. «Это наибольший прогресс, который продемонстрировала любая страна за любое время», - констатировал он.

В то же время Порошенко выразил убеждение, что этого не достаточно и экономика должна подниматься быстро для того, чтобы были возможности для реализации дальнейших реформ.