Пограничники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы и Белгород-Днестровского отряда обнаружили почти километровый трубопровод.

По данным пресс-службы ведомства, резиновый шланг был закопан на глубину 10 см и вел от окраины села Павловка к государственной границе в направлении Приднестровья. Трубопровод, вероятно, предназначался для перекачки спирта из соседней территории. Его длина составила 900 метров.

Стоит отметить, что за день до этой находки, пограничники совместно с представителями Управлением защиты экономики Нацполиции в Одесской области, на направлении н.п. Старая Андрияшевка (РМ) - н.п. Новокрасное (Украина), демонтировали еще один трубопровод. Это был пластиковый шланг длиной 930 м, который, скорее всего, также предназначался для осуществления противоправной деятельности.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконным сделкам.

С начала года сотрудники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями сопредельных стран и взаимодействующими органами обнаружили трубопроводы в 11 случаях.