«Ощадбанк» отрицает обвинения в незаконности спецконфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в совместном заявлении правления банка.

«Все средства со спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Какие-либо обвинения в «незаконном списании» не имеют никаких оснований. Ощадбанк действовал четко и безусловно в соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в нем.

Так, «Ощадбанк» получил приговор суда, вступивший в законную силу и содержавший прямые обязательства по его выполнению.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины (ст. 96-1, п. 1) спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества.

«Спецконфискация – это возвращение активов в собственность государства, что и было сделано», - заявили в банке.

Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Также в «Ощадбанке» во избежание спекуляций относительно предмета досудебного расследования обнародовали формулировки, использованные в постановлении Соломенского районного суда, а именно: «По факту растраты должностными лицами АО «Ощадбанк» путем списания в доход государства денежных средств и ОВГЗ в порядке спецконфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области».

«Считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц Сбербанка, готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий. Соответствующая информация по этому делу неоднократно предоставлялась по запросу ГПУ и НАБУ», - отмечается в заявлении.

Правление обратилось к руководству государства, акционеру банка в лице Кабинета Министров, а также руководству ГПУ и САП с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства во исполнение приговора, который вступил в законную силу, и в то же время банк становится объектом преследования со стороны государства.

«Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный ущерб деловой репутации как собственно государственному банку, так и системе госуправления», - резюмировали в «Ощадбанке».

Напомним, НАБУ расследует уголовное производство в отношении сотрудников Ощадбанка из-за исчезновения 156,8 млн долларов США на арестованных счетах компании Quickpace Limited, которую связывают с Александром Онищенко – фигурантом дела о «Укргаздобыче».

По данным НАБУ, по состоянию на 17 октября 2017 года, эти средства «исчезли со счетов», в Ощадбанке объяснили это тем, что «эти средства были якобы перечислены в госбюджет на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К». Народный депутат Александр Онищенко заявил, что не имеет отношения к этим средствам.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опровергисчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании. По его словам, указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы. В НАБУ эти действия назвали незаконными.