также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 33
Суд вернется к рассмотрению дела о госизмене Януковича 10 января 19
САП о деле Довгого: Реакция Луценко «чрезмерно эмоциональна» 26
В горсовете Ирпеня заиграл гимн России 37
Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили в СИЗО 19
Суд восстановил в должности еще одного фигуранта дела перестрелки в Княжичах 23
В Минобороны просят не называть освобожденных из ОРДЛО украинцев пленными 30
Суд вынес приговор сыну Шуфрича 132
ЦИК предлагает государственный эксперимент 37
На Киевщине экс-чиновник растратил 10 миллионов, выделенных для переселенцев 35
Луценко возмущен закрытием дела против Довгого 37
ГПУ обжаловала приговор Крысину 30
СБУ собрала доказательства насилия над украинскими пленными 45
Волошин об обмене: Ханжество власти в этой ситуации зашкаливает 108
Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным из плена по 100 тысяч 19
В военный госпиталь доставлены 24 освобожденных из плена бойца 40
Судья объяснил, почему вынес условный приговор Крысину 55
В Варшаве задержали российского миллиардера, пытавшегося бежать в Киев 80

«Ощадбанк» отрицает обвинения в незаконности спецконфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в совместном заявлении правления банка.

«Все средства со спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Какие-либо обвинения в «незаконном списании» не имеют никаких оснований. Ощадбанк действовал четко и безусловно в соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в нем.

Так, «Ощадбанк» получил приговор суда, вступивший в законную силу и содержавший прямые обязательства по его выполнению.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины (ст. 96-1, п. 1) спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества.

«Спецконфискация – это возвращение активов в собственность государства, что и было сделано», - заявили в банке.

Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Также в «Ощадбанке» во избежание спекуляций относительно предмета досудебного расследования обнародовали формулировки, использованные в постановлении Соломенского районного суда, а именно: «По факту растраты должностными лицами АО «Ощадбанк» путем списания в доход государства денежных средств и ОВГЗ в порядке спецконфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области».

«Считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц Сбербанка, готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий. Соответствующая информация по этому делу неоднократно предоставлялась по запросу ГПУ и НАБУ», - отмечается в заявлении.

Правление обратилось к руководству государства, акционеру банка в лице Кабинета Министров, а также руководству ГПУ и САП с целью обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства во исполнение приговора, который вступил в законную силу, и в то же время банк становится объектом преследования со стороны государства.

«Такие безосновательные обвинения, длительные следственные действия и спекуляции на эту тему в информационном поле наносят значительный ущерб деловой репутации как собственно государственному банку, так и системе госуправления», - резюмировали в «Ощадбанке».

Напомним, НАБУ расследует уголовное производство в отношении сотрудников Ощадбанка из-за исчезновения 156,8 млн долларов США на арестованных счетах компании Quickpace Limited, которую связывают с Александром Онищенко – фигурантом дела о «Укргаздобыче».

По данным НАБУ, по состоянию на 17 октября 2017 года, эти средства «исчезли со счетов», в Ощадбанке объяснили это тем, что «эти средства были якобы перечислены в госбюджет на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К». Народный депутат Александр Онищенко заявил, что не имеет отношения к этим средствам.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опровергисчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании. По его словам, указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы. В НАБУ эти действия назвали незаконными.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги