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Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении сотрудников «Ощадбанка» по факту пропажи арестованных 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Относительно уголовного производства в отношении должностных лиц ПАО «Ощадбанк», сейчас Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около 156,8 млн долларов США и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО «Ощадбанк» в рамках расследования так называемого «газового дела», – говорится в сообщении.

Как установили сыщики НАБУ, по состоянию на 17 октября, несмотря на имеющиеся обременения (неотмененное и необжалованное решение суда об их аресте), данные средства исчезли со счетов в ПАО «Государственный ощадный банк Украины». Подобную ситуацию в «Ощадбанке» объяснили тем, что эти средства были якобы перечислены в государственный бюджет Украины на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было утверждено соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К.

«С целью выяснения обстоятельств вывода арестованных средств фирмы Quickpace Limited со счетов в «Ощадбанке» детективы НАБУ допросили должностных лиц банка. В ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в счет госбюджета, ссылаясь на запрет разглашать эти сведения. Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены», – подчеркнули в НАБУ.

В результате детективами Национального бюро было зарегистрировано уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами «Ощадбанка» незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

В то же время в НАБУ подчеркнули, что заявления народного депутата Татьяны Черновол о намерениях Бюро вернуть какие-то средства Онищенко не имеют ничего общего с реальностью и, очевидно, направлены на дискредитацию Национального бюро.

«Относительно заявлений о намерениях Бюро заключить с Александром Онищенко соглашение, напоминаем, что вопросы заключения соглашений с подозреваемым относится к компетенции Специализированной антикоррупционной прокуратуры», – сказан о в сообщении.

Напоминаем, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего ПАО «Укргаздобыча» нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек.

Сейчас 7 человек находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлен в суд, из них относительно 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину. 10 августа НАБУ объявило его в розыск
ForUm

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