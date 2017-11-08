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В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что перечисление на счета Госказначейства арестованных в «Ощадбанке» средств компании Quickpace Limited, бенефициаром которой является Александр Онищенко, незаконно.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Сообщаем заместителю генерального прокурора Евгению Енину, что детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют факты совершения должностными лицами ОАО  «Государственный сберегательный банк Украины» незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест», - заявили в бюро.

«По данным детективов, бенефициаром компании Quickpace Limited, средства которой и были арестованы в ходе расследования так называемого «газового дела», является народный депутат Александр Онищенко. Поэтому их перечисления на основании решения суда в совершенно ином производстве, без отмены обременений, наложенных ранее, выглядит очень странным. Тем более, что судебное решение по «газовому делу» еще не принято», - добавили в НАБУ.

Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в «Ощадбанке» деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Онищенко, исчезли.

В связи с этим бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами банка незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.
ForUm

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