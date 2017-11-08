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Генеральная прокуратура отрицает исчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко (внефракционный).

Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передают Українські Новини.

«Деньги есть. Указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы. В дальнейшем Верховная Рада решила судьбу этих денег, определив их целевое использование. На этом фоне нам непонятна позиция НАБУ относительно допросов руководства «Ощадбанка», поскольку информацию об этих средствах можно было получить путем обращения в казначейскую службу. Оценку действиям НАБУ должна дать Специализированная антикоррупционная прокуратура», - сказал Енин.

Он продемонстрировал письмо «Ощадбанка» о перечислении этих денег в Госказначейство.

Сам Онищенко в социальной сети Facebook написал, что не имеет отношения к этим деньгам.

Напомним, НАБУ начало расследование в отношении сотрудников Государственного Ощадного банка из-за исчезновения 156,8 млн долларов на арестованных счетах компании, подконтрольной Онищенко.
ForUm

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