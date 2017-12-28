Вчера, 27 декабря, в селе Гончаровка Сватовского района Луганской области при попытке разобрать крупнокалиберный патрон несовершеннолетний парень получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник в доме по месту своего проживания получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства.

На данный момент мальчику проведена операция. По словам врачей - состояние тяжелое, но угрозы жизни пострадавшего нет.

Решается вопрос относительно квалификации события и внесения сведений в ЕРДР.