Экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать самопровозглашенной «ДНР» в рамках обмена, передумал возвращаться и спрятался в автобусе.

Уже вблизи оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали назад, Слепцов отправился вместе с ними, сообщает Громадьке.

Он дальше будет отбывать наказание в Украине.

Напомним, 18 августа 2016 года суд арестовал мэра Торецка и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, он связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».

Сообщение о подозрении в совершении указанных преступлений 17 августа ему вручил лично прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.