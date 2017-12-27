Все 74 украинца, освобожденные из плена боевиков, уже находятся на контролируемой правительством Украины территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.



«Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории», – отметил он.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.