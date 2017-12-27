В начале 2018 года Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 млрд гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам 26 декабря вечером генпрокурор Юрий Луценко, передает Радио Свобода.

«Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по халатности тех, кто взял средства и не сможет донести их до людей», - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что из 22 миллиардов гривен спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд. «Это означает на юридическом языке халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить», - отметил Луценко.

В государственном бюджете на 2018 год заложено 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации.

В сентябре 2017 года в ГПУ сообщили, что первая часть средств из 200 млн долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет.

28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.