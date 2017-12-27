Удерживаемые на территории «ЛНР» украинские заложники отправились к месту проведения обмена пленными. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории «ЛНР», - сказала представитель «республики» в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева после того, как заложников вывезли из Луганского СИЗО.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.





Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.

Обмен состоится по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.

Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины.

В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя является одним из условий Минских соглашений.