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Удерживаемые на территории «ЛНР» украинские заложники отправились к месту проведения обмена пленными. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории «ЛНР», - сказала представитель «республики» в гуманитарной подгруппе Контактной группы  Ольга Кобцева  после того, как заложников вывезли из Луганского СИЗО.

 


 

 

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.  

Обмен состоится по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.

Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины.  

В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя является одним из условий Минских соглашений.
ForUm

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