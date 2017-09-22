Судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет», – написал он.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.