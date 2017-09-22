также в разделеПолитика
Рабинович: Действенной мерой по борьбе с коррупцией в Украине станет создание антикоррупционного суда 24
Песков: Речи о размещении миротворцев на границе не идет 95
Порошенко: Путин непредсказуем, для него нет красных линий 36
Довгого, которому должны вручить подозрение, нет в Раде 23
«Побороть зло раз и навсегда»: Гройсман инициирует проверку АМКУ 45
Луценко подписал подозрение Довгому 75
Россия снова изменила позицию по миротворцам 292
Поляков внес 608 тысяч гривен залога 17
Президент Румынии отменил визит в Украину из-за закона об образовании 91
Порошенко: Инвесторы долларом голосуют за успех украинских реформ 43
Трамп: Бизнес США всерьез интересуется Украиной 46
Порошенко: США поддержали предложение Украины по миротворцам 71
Пока не о чем говорить: адвокат еще не связывался с Януковичем 33
Савченко появилась в Раде в новом образе 209
У Путина отреагировали предложение Украины по миссии ООН на Донбассе 187
Порошенко и Пенс покинули зал заседания Совбеза ООН перед выступлением Лаврова 125
Порошенко: РФ – самая большая угроза международной безопасности 75
Порошенко: Миротворцы ООН не должны заморозить конфликт на Донбассе 75

Судебное решение о спецконфискации $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича вступило в силу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет», – написал он.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги