С сегодняшнего дня заработал в тестовом режиме биометрический контроль на границе с Россией. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы, сообщает ТСН.

Такие меры были введены для проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, запланированного на 1 января 2018 года.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вводятся новые правила пересечения границы для иностранцев, в том числе и для граждан России. 27 декабря система биометрического контроля на границе с Россией должна заработать в тестовом режиме.